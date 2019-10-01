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В августе 2019 г. безработица в Чехии составила 2,1%

Катерина Айзпурвит
01-10-2019
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Как сообщает Чешское статистическое управление, в августе 2019 г. безработица в Чехии составила 2,1%. «Общий уровень безработицы лиц продуктивного возраста не меняется, колеблясь на уровне суть более двух процентов», – сообщает сотрудник отдела рынка труда и равных возможностей Чешского статистического управления.

Среди мужчин уровень безработицы составляет 1,7%, у женщин – 2,6%. Чешское статистическое управление оценивает уровень безработицы в возрастной категории от 15 до 64 лет. В этой группе работает 75,2%.

 
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