В августе 2018 г. безработица в Чехии составила 3,1%

По данным Биржи труда Чешской Республики, в августе 2018 г. безработица в стране остановилась на уровне 3,1%. Число людей, нуждающихся в рабочем месте, составило 230 499 человек, что стало самым низким показателем для августа с 1997 г. При этом число вакантных мест увеличилось до 313 тыс.

Самый низкий уровень безработицы — 2% наблюдался в Южно-Чешском и Пардубицком краях. В Пльзеньском крае этот показатель составил 2,1%, в Праге и Кралово-Градецком крае – 2,2%. Наибольшее число людей без работы в ЧР зафиксировано в Устецком и Моравско-Силезском краях (4,7%).

Специалисты считают, что на чешский рынок труда в августе повлияло хорошее состояние чешской экономики и наличие сезонных работ, прежде всего в таких областях как строительство, лесное и сельское хозяйство, туризм и общественное питание. Ожидается, что в сентябре ситуация на рынке труда останется на прежнем уровне, а безработица может еще немного снизиться.