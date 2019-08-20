В арбитражном суде начался пересмотр дела о нападении туристов из Нидерландов на официанта пражского кафе

В арбитражном суде начался пересмотр судебного решения, согласно которому туристы из Нидерландов, братья Армин и Араш Нахви получили наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы. В апреле 2018 года они совершили жестокое нападение на официанта пражского кафе.

Суд предыдущей инстанции признал подданных Нидерландов виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, однако отклонил обвинение в покушении на убийство. В ходе арбитражного процесса прокурор настаивает на изначальной формулировке, требуя ужесточения наказания до десяти лет лишения свободы, а также лишения братьев права на въезд в Чехию пожизненно, а не на десять лет, как это было установлено.

Защита настаивает, что официант получил травму головы не из-за физического контакта с осужденными, а в результате падения. Вызванные на заседание два эксперта по судебной медицине, как и на предыдущем процессе, не пришли к единому мнению о причинах травмы. Рассмотрение этого вопроса отложено до 1 октября 2019 г.

Поводом для нападения на официанта кафе в пражском торговом центре Quadrio стало замечание сотрудника о запрете распития принесенных с собой спиртных напитков. Пострадавший получил тяжелые травмы глаза и черепа, находился в искусственной коме и перенес несколько операций. Братья Нахви утверждают, что плохо помнят произошедшее, а к драке подключились, поскольку «защищали своих друзей».