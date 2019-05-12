В апреле лидером электорального рейтинга стала партия ANO

Катерина Айзпурвит
12-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно модели агентства Kantar CZ, составленной по заказу Чешского телевидения, если бы парламентские выборы проходили в апреле 2019 года, на них победило бы движение ANО, набрав 30% голосов избирателей.

На втором месте оказались бы «пираты», набирающие 16%. На третьем – гражданские демократы (13,5%). В целом, занять кресла в нижней палате парламента могли бы восемь партий. Помимо трех лидеров, это SPD (8%), социал-демократы, компартия и STAN (по 6%) и христианские демократы (5%). ТОР-9 набрала бы только 4%. Составители рейтинга напоминают, что результаты имеют определенную погрешность.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31