В апреле лидером электорального рейтинга стала партия ANO

Согласно модели агентства Kantar CZ, составленной по заказу Чешского телевидения, если бы парламентские выборы проходили в апреле 2019 года, на них победило бы движение ANО, набрав 30% голосов избирателей.

На втором месте оказались бы «пираты», набирающие 16%. На третьем – гражданские демократы (13,5%). В целом, занять кресла в нижней палате парламента могли бы восемь партий. Помимо трех лидеров, это SPD (8%), социал-демократы, компартия и STAN (по 6%) и христианские демократы (5%). ТОР-9 набрала бы только 4%. Составители рейтинга напоминают, что результаты имеют определенную погрешность.