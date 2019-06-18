В антитеррористических учениях в Праге были задействованы 1100 статистов

В пражском торговом центре на Смихове в ночь на вторник состоялись антитеррористические учения. По словам полицейского президента Томаша Гулана, мероприятие было крупнейшим своего рода, организованным когда-либо его ведомством. На месте находились 1100 статистов. Часть учений проходила и в факультетской больнице Мотол, сообщает чешское информагентство ЧТК.
В акции по ликвидации условного теракта были задействованы кроме полицейских, пожарников и службы спасения также работники мэрии, транспортного ведомства и городской полиции. За учениями следили глава МВД Чехии Ян Гамачек и мэр Праги Зденек Гржиб.
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
Выборы в ЧССР: один кандидат, один результат, стопроцентная явка
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов