В антитеррористических учениях в Праге были задействованы 1100 статистов

Эва Туречкова
18-06-2019
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В пражском торговом центре на Смихове в ночь на вторник состоялись антитеррористические учения. По словам полицейского президента Томаша Гулана, мероприятие было крупнейшим своего рода, организованным когда-либо его ведомством. На месте находились 1100 статистов. Часть учений проходила и в факультетской больнице Мотол, сообщает чешское информагентство ЧТК.

В акции по ликвидации условного теракта были задействованы кроме полицейских, пожарников и службы спасения также работники мэрии, транспортного ведомства и городской полиции. За учениями следили глава МВД Чехии Ян Гамачек и мэр Праги Зденек Гржиб.

 
 
 
 
 
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