В Афганистане погиб еще один чешский военнослужащий

В понедельник вечером в Афганистане при исполнении служебных обязанностей погиб чешский военнослужащий ротный Томаш Прохазка 1976 года рождения. Еще двое солдат были ранены. Как сообщается, была осуществлена атака на миротворческие силы НАТО, дислоцированные на базе Шинданд в провинции Герат. Тело погибшего чешского военнослужащего будет переправлено на родину в среду специальным бортом.

Невзирая на увеличение количества жертв среди чешских солдат, как заявил министр обороны Чехии Любомир Метнарж, страна не намерена отступать отказываться от участия в миссии в Афганистане.