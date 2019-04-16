В Афганистане на базе Баграм сменился состав чешского воинского контингента

В рамках плановой ротации Чешская армия сменила воинское соединение, осуществляющее охрану базы Баграм. В рамках сил НАТО службу в Афганистане будет нести 12-я сторожевая рота Bagram Air Field, сформированная из военнослужащих 72-го механизированного батальона и других военных специалистов.

Они заменят там солдат 74-го моторизованного батальона, который нес в Афганистане службу с октября 2018 года. В задачу чешского контингента входит участие в операции Resolute Support по защите северной части зоны безопасности вокруг базы, которую они осуществляют вместе с американскими, грузинскими и афганскими силами. В 2018 году в Афганистане погибло четверо чешских военнослужащих.