В Афганистане будет открыт мемориал в память о погибших чешских солдатах

В следующем году в память о погибших в Афганистане чешских солдатах будет открыт мемориал на военной базе НАТО в Кабуле. Мемориал будет состоять из камня и мемориальной доски, на которой будут выгравированы имена всех военнослужащих, погибших в ходе военной миссии в Афганистане. Мемориал будет расположен в «Чешской роще», посаженной членами чешской полевой хирургической бригады. С созданием мемориала уже согласился командир базы.

В 2018 году в Афганистане погибли четверо чешских солдат: трое в августе в результате взрыва на базе Баграм, еще один – в октябре после стрельбы афганского солдата по автомобилю, в котором передвигались военнослужащие.