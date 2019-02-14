В АЭС «Темелин» в 2019 году будет вложено более 1,5 млрд крон

ČEZ, оператор чешских атомных станций, планирует реализовать на АЭС «Темелин» в 2019 году более 180 инвестиционных проектов на сумму около 1,5 млрд крон (60 млн евро). Они будут направлены на модернизацию электростанции и повышение ее безопасности. Проекты будут реализованы в рамках остановок на замену топлива: в этих целях первый блок АЭС «Темелин» будет остановлен 1 марта, второй блок – во второй половине июня. Обе остановки займут около двух месяцев.

С начала работы АЭС «Темелин» ČEZ инвестировал в ее модернизацию 19 млрд крон. Суммарно в АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы» компания в текущем году вложит свыше 2,5 млрд крон, заявил глава подразделения атомной энергетики и член правления ČEZ Богдан Зронек.