В аэропорту Бейрута обнаружили муляж бомбы, который забыли убрать после учений в Праге

Катерина Айзпурвит
29-09-2019
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Как сообщает агентство ЧТК со ссылкой на ливанское издание The Daily Star, в выходные дни в Бейруте нашли муляж бомбы, предназначенный для проверки эффективности работы сканера в аэропорту Праги. По данным издания, после проведения тестирования «бомбу» забыли убрать.

Муляж был обнаружен в самолете авиакомпании Qatar Airways, прибывшем в Бейрут из Праги. Контейнер был наполнен мылом, соединенным проводами с мобильным телефоном. Сначала ливанские СМИ сообщили, что устройство прибыло из столицы Катара и содержало 200 г взрывчатого вещества.

 
 
 
 
 
 
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