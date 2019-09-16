В аэропорт Праги будут ходить электробусы

Через три года от станции метро «Надражи Велеславин» (линия А) пассажиров в пражский аэропорт им. Вацлава Гавела будут доставлять электробусы. Такой вид экологически чистого транспорта вводится с целью защиты окружающей среды. К тому же такие автобусы обладают большей вместимостью.

Соответствующий документ был утвержден членами городского совета чешской столицы. Затраты на реализацию проекта составят около 900 млн крон, большая часть из которых будет направлена на закупку электробусов.