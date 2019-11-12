В аэропорт им. Вацлава Гавела протянут железнодорожные пути

Международный пражский аэропорт им. Вацлава Гавела готовится к началу строительства новой взлетно-посадочной полосы, которая заменит одну из ныне эксплуатируемых ВПП. Заодно придется решать и транспортную ситуацию – согласно новым планам, в течение десяти лет в аэропорт протянут железнодорожные пути, которые соединят воздушную гавань с центральными ж/д вокзалами, сообщает информагентство ЧТК.

По данным за прошлый год, пассажиропоток в аэропорту им. Вацлава Гавела составил 16 797 006 человек, что в межгодовом сравнении представляет рост на девять процентов.