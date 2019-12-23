Архив передач

В 2020 году в Чехии будут открыты новые контактные центры для пожилых людей и инвалидов

Ирина Ручкина
23-12-2019
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В Центральночешском крае в течение 2020 года будет открыто несколько новых контактных центров POSEZy, оказывающих помощь пожилым людям и инвалидам. Сейчас в регионе работает пять таких центров. Руководство края хочет открыть как можно больше новых пунктов в разных уголках региона, чтобы оказывать помощь как можно большему количеству человек.

Контактные центры POSEZ предоставляет информационные и координационные услуги – например, организовывают предоставление социальной помощи нуждающимся, а также проводит ряд разнообразных образовательных мероприятий для пенсионеров и инвалидов.

 
 
 
 
 
 
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