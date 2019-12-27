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В 2020 году рост чешской экономики замедлится, а безработица вырастет

Ирина Ручкина
27-12-2019
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В 2020 году рост чешской экономики замедлится и составит 2,2%, в то время как в 2019 этот показатель составил 2,5%. Кроме того, замедлится рост заработной платы, а безработица немного вырастет. В то же время инфляция должна снизиться, однако она все еще будет составлять около 2,5%. Об этом говорится в финансовом анализе Минфина ЧР, основанного на прогнозах 16 чешских аналитических и экономических центров и институтов.

Главный экономист финансовой группы ING Якуб Зейдлер считает, что основной “движущей силой” экономического роста в 2020 году будет потребительские траты чешских семей. Экономист центра BDO Лукаш Гендрих считает, что состояние чешской экономики соответствуют тенденции стран Вышеграда, экономическое положение которых в настоящее время находится на хорошем уровне.

 
 
 
 
 
 
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