Архив передач

В 2020 году премьер Чехии посетит Израиль и Освенцим, а президент поедет в Россию и Польшу

Антон Каймаков
22-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в грядущем году примет участие в форуме в память о жертвах Холокоста в Израиле, а также посетит мероприятия В Освенциме, посвященные 75-й годовщине освобождения узников этого концентрационного лагеря в конце Второй мировой. Несколько раз глава кабинета также посетит Брюссель в связи с заседаниями Европейского совета.

Президент Чешской Республики Милош Земан также за пределами своей страны примет участие в праздновании 75-летия окончания войны, для чего он отправится в Москву. Польшу руководитель чешского государства посетит в связи с президентским саммитом стран Вышеградской четверки осенью 2020 года. Осуществиться может также и отсроченный визит в Марокко.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 