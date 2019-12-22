В 2020 году премьер Чехии посетит Израиль и Освенцим, а президент поедет в Россию и Польшу

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в грядущем году примет участие в форуме в память о жертвах Холокоста в Израиле, а также посетит мероприятия В Освенциме, посвященные 75-й годовщине освобождения узников этого концентрационного лагеря в конце Второй мировой. Несколько раз глава кабинета также посетит Брюссель в связи с заседаниями Европейского совета.

Президент Чешской Республики Милош Земан также за пределами своей страны примет участие в праздновании 75-летия окончания войны, для чего он отправится в Москву. Польшу руководитель чешского государства посетит в связи с президентским саммитом стран Вышеградской четверки осенью 2020 года. Осуществиться может также и отсроченный визит в Марокко.