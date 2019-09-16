В 2020 г. средняя пенсия в Чехии возрастет на 900 крон в месяц

Катерина Айзпурвит
16-09-2019
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Средняя пенсия в следующем году повысится в месяц на 900 крон (около 35 евро). Президент Милош Земан подписал закон о пенсионном страховании. Повышение пенсий сверх установленной законом валоризации на прошлой неделе утвердили депутаты парламента.

С начала года пенсионеры буду получать дополнительно 750 крон в рамках валоризации и доплату в размере 150 крон. Согласно ранее опубликованной информации, средняя пенсия в стране в 2020 г. может составить 14 373 кроны в месяц (примерно 564 евро).

 
 
 
 
 
 
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