В 2020 г. средняя пенсия в Чехии увеличится на 900 крон

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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Большинством голосов депутаты парламента ЧР одобрили поправку к закону, предусматривающую введение доплаты к пенсиям помимо установленной законом валоризации, в размере 200 крон (7,8 евро).

Согласно действующему законодательству, ежегодная прибавка к пенсии составляет половину роста средней зарплаты и учитывает рост цен. Таким образом, в 2020 г. сумма пенсионных выплат должна была возрасти в среднем на 700 крон (27,5 евро). С учетом прибавки, одобренной парламентом, повышение составит 900 крон (около 35 евро). Таким образом, размер средней пенсии в Чехии в следующем году составит 14 358 крон (около 560 евро).

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