В 2020 г. бюджет внешнеполитического ведомства Чехии увеличится на 253 млн крон

8 августа глава МИД Чехии Томаш Петршичек и министр финансов Алена Шиллерова пришли к соглашению о повышении бюджета внешнеполитического ведомства страны на 253 млн крон (около 10 млн евро) сверх запланированных 7,9 млрд крон (310 млн евро). Изначально Томаш Петршичек планировал повысить бюджет своего ведомства на 1,5 млрд крон (59 млн евро).

Данное повышение, считает министр, не обеспечит в должной мере функционирование диппредставительств Чехии и введение превентивных мер для предотвращения нелегальной миграции. По мнению Алены Шиллеровой, расходы МИД могут быть покрыты за счет невостребованных резервов прошлых лет.