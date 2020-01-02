В 2019 году выручка чешских интернет-магазинов увеличилась на 15%

В прошлом, 2019 году, жителями Чехии были произведены покупки в интернет-магазинах на общую сумму 155 миллиардов крон (около 6 миллиардов евро), что на 15% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила чешская Ассоциация электронной торговли. Компания Shoptet, являющаяся программным администратором наиболее широко используемой чешской платформы для интернет-магазинов, объем продаж оценила в 161 миллиард крон (6,35 миллиарда евро).

По мнению представителей компании Shoptet, рекордному годовому обороту онлайн продаж способствовало растущее количество интернет-магазинов, которое в годовом исчислении увеличилось на 3,5%. Чаще всего жители Чехии приобретали через интернет электронику, косметику и одежду. Онлайн покупки составили почти 13% от всей розничной торговли в Чехии.