В 2019 году в Чехии будет построено 26 км автомобильных дорог

Тимур Кашапов
02-05-2019
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В настоящее время в Чешской Республике строятся 39 автомагистралей и дорог первой категории. В общей сложности речь идет о 140 км новых автомагистралей, 52 км реконструируемой автомагистрали D1 и 63 км дорог первой категории. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог и автомагистралей. В текущем году должно быть открыто около 26 км новых автомагистралей, в 2018-м этот показатель составил 4 км.

Самым длинным участком автомагистрали, который будет сдан в эксплуатацию в 2019 году, станет 14-километровый отрезок D1 между Пршеровом и Липником над Бечвой. В нынешнем году правительство также намерено начать строительство 178 км новых дорог и автомагистралей.

 
 
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