В 2019 году Прага выделит на инвестиции 19,4 млрд крон

В текущем году Прага выделит на инвестиции 19,4 млрд крон, или более 760 млн евро, что на 1,2 млрд крон больше суммы, заложенной в бюджете, принятом в декабре 2018 года. Проект еще должен быть одобрен городским представительством.

Самая крупная доля инвестиций будет направлена в транспортный сектор – 5,7 млрд крон (224 млн евро). В частности, будет увеличено финансирование строительства ветки D Пражского метрополитена и кольцевой автодороги. Дополнительные средства будут получены путем ограничения текущих расходов, а также из государственных дотаций.