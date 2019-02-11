В 2019 году Прага выделит на инвестиции 19,4 млрд крон

Катерина Айзпурвит
11-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В текущем году Прага выделит на инвестиции 19,4 млрд крон, или более 760 млн евро, что на 1,2 млрд крон больше суммы, заложенной в бюджете, принятом в декабре 2018 года. Проект еще должен быть одобрен городским представительством.

Самая крупная доля инвестиций будет направлена в транспортный сектор – 5,7 млрд крон (224 млн евро). В частности, будет увеличено финансирование строительства ветки D Пражского метрополитена и кольцевой автодороги. Дополнительные средства будут получены путем ограничения текущих расходов, а также из государственных дотаций.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 