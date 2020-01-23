В 2019 году объем ипотек в ЧР снизился на 17%

Объем предоставленных ипотечных кредитов в прошлом, 2019 году, сократился на 17%, составив 181,6 миллиардов крон, а количество выданных кредитов снизилось на 22% до 77 400. Таким образом ипотечный рынок отреагировал на введение строгих регулировок Чешского национального банка. Новые правила привели к тому, что в 2019 году в сфере выдачи ипотечных кредитов был зафиксировал худший результат за последние пять лет.

Согласно анализу финансового центра Fincentrum Hypoindex средняя процентная ставка постепенно снизилась с 3% до 2,34%, однако ставка связанная с объемом ипотеки, увеличилась на 0,13%. Ужесточились также правила, касаемые первого взноса.