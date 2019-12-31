В 2019 году на чешских дорогах погибло 548 человек

По предварительным данным, на чешских дорогах в 2019 году погибло 548 человек, что на 17 меньше, чем годом ранее, но значительно больше, чем в 2016 и 2017 гг. Самым трагическим месяцем стал август с 62 жертвами, при этом наименьшее число погибших было зафиксировано в январе – 25 человек.

В декабре погибло 34 человека, что на 18 меньше, чем в декабре прошлого года, сообщил глава Транспортной полиции Иржи Злы. По его словам, полная статистика за 2019 год будет опубликована 8 января.