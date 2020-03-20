В 2019 г. в Чехии наблюдался высокий прирост населения, прежде всего за счет миграции из Украины

Как сообщает Чешское статистическое управление, в 2019 г. в Чехии наблюдался самый значительные за последние 11 лет прирост населения, который превысил 44 тыс. человек. Население Чешской Республики составило 10 693 939 человек.

Количество смертей несколько превысило количество рождений. Увеличение населения страны произошло за счет притока мигрантов: в страну въехало 65 571 человек. Покинуло республику 21 301 человек.

«Более 40% общего сальдо миграции из-за рубежа составил приток украинцев. В прошлом году их в страну въехало 18 000», – сообщает глава отдела демографической статистики Тереза Штыглерова. Далее среди мигрантов со значительным отставанием следуют словаки (4602), россияне и румыны.