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В 2019 г. в Чехии было выявлено 222 новых случая заражения ВИЧ

Катерина Айзпурвит
05-02-2020
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В прошлом году в Чехии было выявлено 222 новых ВИЧ-инфицированных, из них 193 мужчин и 29 женщин. Это на 14 больше, чем годом ранее. Большинство заражений произошло половым путем. Кроме того, с ВИЧ родилось 11 детей. У 37 зараженных в прошлом году развился СПИД, 12 человек скончалось. Такие данные приводит Национальная рефератная лаборатория.

Начиная с 1985 года, когда началось проведения мониторинга, на чешской территории медики выявили 3590 человек, зараженных вирусом иммунодефицита. У 674 инфекция перешла в стадию СПИДа, скончалось 311 человек. По оценкам специалистов, более 500 человек, проживающих в Чехии, не знают, что заражены ВИЧ. 30% всех диагностированных случаев наличия вируса выявлено у иностранных граждан, постоянно проживающих в Чехии.

 
 
 
 
 
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