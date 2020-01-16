В 2019 г. в Чехии было совершено почти 200 тысяч преступлений

В прошлом году количество преступлений по сравнению с показателями 2018 г. увеличилось на 3,5%, составив в общей сложности 199 221 действие по нарушению закона. Раскрыто было около 106 тысяч из них.
Криминальная обстановка ухудшилась во всех краях Чешской республики, за исключением Либерецкого и Злинского. Наибольшую долю, как и ранее, составили имущественные преступления (51,3%). Предыдущее ухудшение криминогенной обстановки в стране наблюдалось в 2013 г., после амнистии, объявленной президентов В. Клаусом. Тогда число преступлений за год составило 325 тыс., большинство из которых было совершено рецидивистами.
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