В 2019 г. самым посещаемым туристическим объектом Чехии вновь стал Пражский Град

Согласно данным, опубликованным 21 мая агентством Czech Tourism, самым популярным туристическим объектом Чехии в прошлом году вновь стал Пражский Град, где побывало почти 2,6 млн посетителей.

Второе место занял фуникулер, на котором можно подняться на пражский холм Петршин. Им воспользовалось 2,2 млн пассажиров. «Бронзу» получил Пражский зоопарк, где побывало 1,5 млн посетителей.

В Топ-10 других самых посещаемых достопримечательностей попал Еврейский квартал Йозефов и Петршинская башня в Праге, а также бывший промышленный комплекс Долни Витковице в Остраве.