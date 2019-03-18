В 2019 г. МВД Чехии направит на помощь беженцам 150 млн крон

Катерина Айзпурвит
18-03-2019
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Как сообщает глава ведомства Ян Гамачек, в 2019 году Министерство внутренних дел Чехии направит на помощь беженцам 150 миллионов крон, что составляет около шести миллионов евро.

Средства будут отправлены в очаги миграционного кризиса на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в балканские страны, через которые проходит поток мигрантов, устремляющихся в Европу. Глава МВД сделал данное сообщение после заседания правительства, на котором кабинет поддержал проект выделения финансовой помощи

 
 
 
 
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