В 2018 году за пределами страны умерло 579 чешских граждан

Как сообщает МИД, в прошлом году за рубежом умерло 579 граждан Чешской Республики. Наибольшее число смертей пришлось на Германию. 42 случаем летального исхода занималось консульство в Дюссельдорфе. При этом число смертей в течение летнего туристического сезона 2018 года оказалось несколько ниже, чем годом ране. Также уменьшилось количество ДТП, госпитализации и задержаний граждан Чехии за пределами страны.

«Я призываю сограждан к осмотрительности, к тому, чтобы они избегали попадать в критические ситуации и не переоценивали свои силы», – подчеркнул в своем выступлении приуроченном к началу нового туристического сезона министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Глава МИД также призвал граждан использовать систему добровольной регистрации при поездках за границу DROZD. Мобильное приложение оповещает граждан Чехии о возможных опасностях и позволяет своевременно направить к ним помощь.