В 2018 году в Чехии выявлено около 800 посылок с наркотиками

Тимур Кашапов
29-08-2019
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Сотрудники чешской таможни в аэропорту имени Вацлава Гавела зафиксировали в 2018 году увеличение количества почтовых посылок с наркотиками – с 699 до 796 случаев. Чаще всего граждане Чехии посылали кокаин и марихуану.

Как заявил Роберт Шлахта, глава следственного отдела Главного таможенного управления, по сравнению с 2015 годом количество зафиксированных случаев пересылки наркотиков увеличилось в два раза. Большинство незаконных посылок, 459, были обнаружены таможенниками на маршруте Амстердам – Прага – Братислава, а также Прага – Тель-Авив. Объем переправляемых наркотиков варьировался, как правило, от десяти до ста граммов.

 
 
 
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