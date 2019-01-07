В 2018 году в Чехии обанкротилось 649 торговых фирм

Антон Каймаков
07-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В ушедшем году в Чешской Республике обанкротилось 649 торговых компаний. Это самый низкий показатель за 11 лет. Что касается предпринимателей, то их в 2018 году разорилось 5418 человек. Это менее всего за 6 лет. Данные опубликовала компания CRIF - Czech Credit Bureau.

Количество банкротств бизнесменов и компаний в Чешской Республике в последние годы снижается. За четыре года, согласно статистике, показатель упал на треть. Данную тенденцию специалисты связывают с хорошей макроэкономической ситуацией.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 