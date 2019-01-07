В 2018 году в Чехии обанкротилось 649 торговых фирм

В ушедшем году в Чешской Республике обанкротилось 649 торговых компаний. Это самый низкий показатель за 11 лет. Что касается предпринимателей, то их в 2018 году разорилось 5418 человек. Это менее всего за 6 лет. Данные опубликовала компания CRIF - Czech Credit Bureau.

Количество банкротств бизнесменов и компаний в Чешской Республике в последние годы снижается. За четыре года, согласно статистике, показатель упал на треть. Данную тенденцию специалисты связывают с хорошей макроэкономической ситуацией.