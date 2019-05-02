В 2018 году в Чехии было изъято 106 кг метамфетамина и первитина

В 2018 году сотрудники Национального центра по борьбе с наркотиками изъяли 106 кг метамфетамина и первитина. Это второй показатель в истории работы ведомства. Большая часть изъятых наркотиков, почти 70 процентов, были изготовлены вьетнамскими преступными группировками, которые затем сбывают наркотики в Германии, Австрии, Франции и странах Северной Европы.

По словам директора центра Якуба Фридриха, последние несколько лет производство наркотиков перемещается в соседние страны, где выше спрос, например, в Польшу или Нидерланды. Тем не менее, из примерно 300 нарколабораторий, которые ежегодно обнаруживают в ЕС, около 270 находятся в Чешской Республике.

Чешско-вьетнамское общество ведет антинаркотическую кампанию с 2013 года. Представители общества пытаются привлечь внимание к тому факту, что обширная вьетнамская наркомафия ухудшает отношения местных жителей и вьетнамцев, которые легально живут и работают в Чешской Республике.