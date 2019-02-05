В 2018 году самым распространенным нарушением ПДД в Чехии стало превышение скорости

По данным Минтранспорта, треть всех нарушителей правил дорожного движения в 2018 году превысили предельно допустимую скорость менее чем на 20 км/ч. Такой проступок был зафиксирован полицией в 130 тысячах случаях. В настоящее время ведомство готовит поправку к правилам, согласно которой превышение скорости менее чем на 20 км/ч не будет караться штрафным баллом.

В настоящее время в Чехии зарегистрировано 6,8 млн водителей, из которых штрафные баллы значатся у 480 тысяч. У 8% из них общая сумма баллов достигла 12-ти, и у них были изъяты водительские удостоверения. Чаще всего за нарушителем числится два штрафных балла. Среди мужчин-штрафников лидируют водители в возрасте 44 лет, среди женщин – в возрасте 43-х. При этом мужчины составляют 80% от общего числа нарушителей ПДД.