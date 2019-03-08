В 2018 году Чешская торговая инспекция выписала рекордное количество штрафов

Чешская торговая инспекция (ČOI) за 2018 выписала штрафы магазинам и крупным торговым компаниям в связи с выявлением нарушений в ходе проведения промо-акций и распродаж. Общая сумма штрафов составила 41,7 миллионов крон (1,63 миллионов). Нарушения были выявлены в ходе практически каждой второй проверки.

Наиболее частым нарушением является неправильно указанная цена, разница в цене, указанной на ценнике и в последствии озвученной на кассе товара на ценнике и на кассе, а также неправдивая «первоначальная» цена, которую продавец намеренно завышает перед промо-акцией, чтобы последующая скидка была более значительной. Всего было проведено 5161 проверок, нарушения были выявлены в 2464 случаях (47,7%).