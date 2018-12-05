В 2018 г. в мероприятиях по уборке мусора приняло участие рекордное число волонтеров

Катерина Айзпурвит
05-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

134,5 тыс. добровольцев приняли в 2018 г. участие в мероприятиях по уборке мусора в Чехии. Проведя в общей сложности 3295 акции, волонтеры собрали 2113 т мусора. Более половины добровольцев составила молодежь в возрасте до 18 лет. Такие данные приводят организаторы движения «Проведем уборку мира, проведем уборку Чехии» (www.uklidmecesko.cz). В 2019 г. наиболее масштабное мероприятие по сбору мусора запланировано на субботу, 6 апреля.

В текущем году число участников подобных мероприятий впервые превысило 100 тысяч, причем еще в весенние месяцы. Чехия также присоединилась к движению Всемирный день уборки, который проходил 15 сентября в 158 странах мира, и в котором приняли участие 15 млн волонтеров.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 