Во время ДТП в 2018 г. на чешских дорогах погибло 113 пешеходов, что на 12 летальных случаев больше, чем годом ранее. Наибольшую опасность представляет темное время суток. Самому молодому погибшему было 19 лет, самому пожилому – 84 года. Такие данные приводит ассоциация Vize 0, объединяющая организации, занимающиеся безопасностью дорожно-транспортного движения.

В Чехии пешеходы, передвигающиеся по проезжим дорогам вне населенных пунктов, обязаны носить на одежде отражающие элементы. В противном случае им может грозить штраф и проблемы с получением выплат по страховым случаям.