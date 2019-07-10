В 2018 г. каждая чешская семья собрала в среднем более шести с половиной килограммов грибов

В прошлом году на долю каждой чешской семьи пришлось 6,6 кг собранных в лесу грибов, что на 30% меньше, чем в 2017 г. По данным агентства STEM/MARK, в 2018 г. чехи собрали в лесу грибов и ягод на общую сумму 4,5 млрд крон (176,5 млн евро).

В целом 2018 г. оказался неблагоприятным для сбора даров леса. В общей сложности было собрано 27 900 т грибов и ягод, в то время как среднегодовой показатель последних десятилетий составляет 39 000 т, а в 2017 г. достиг 41 000 т.