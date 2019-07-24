В 2018 г. Чехия оказалась на первом месте в ЕС по клещевому энцефалиту

Катерина Айзпурвит
24-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По данным, которые публикует Европейская рабочая группа, в 2018 г. наибольшее количество случаев заболевания клещевым энцефалитом (более 700) среди стран Евросоюза было выявлено в Чехии. С начала текущего года в Чехии этой болезнью заразилось 230 человек.

Клещевой энцефалит является вирусной инфекцией, которая характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Одновременно возможно поражение оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже смерти больного.

Чешские медики призывают население не пренебрегать прививками, а также использовать репелленты и носить в лесу закрытую одежду.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 