В 2018 г. Чехия оказалась на первом месте в ЕС по клещевому энцефалиту

По данным, которые публикует Европейская рабочая группа, в 2018 г. наибольшее количество случаев заболевания клещевым энцефалитом (более 700) среди стран Евросоюза было выявлено в Чехии. С начала текущего года в Чехии этой болезнью заразилось 230 человек.

Клещевой энцефалит является вирусной инфекцией, которая характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Одновременно возможно поражение оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже смерти больного.

Чешские медики призывают население не пренебрегать прививками, а также использовать репелленты и носить в лесу закрытую одежду.