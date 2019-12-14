В 10 населенных пунктах Чехии проходят повторные выборы

В десяти населенных пунктах Чешской Республики в субботу проходят повторные выборы в органы местного самоуправления.

Из-за ходатайства одного из оппозиционных кандидатов (от движения «Změna pro Strakonice») участки повторно открылись также в южно-чешском городе Страконице. Оппозиция потребовала отмены результатов выборов, так как в ходе предвыборной кампании победившее движение «Strakonická veřejnost» получило больше возможностей представиться в городском бюллетене, а также на рекламных площадках города, чем его оппоненты.

Конституционный суд поддержал оппозицию. Выборы проходят с 7 до 22 часов.