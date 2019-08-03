В 1-м полугодии на ж/д произошло 634 аварии, на 15% больше, чем в 2018 г.

Лорета Вашкова
03-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В первом полугодии нынешнего года на железной дороге произошло 634 аварии и ДТП. Это на 15% больше, чем за полгода 2018 года. Ситуация усугубилась в первые месяцы 2020 г., в мае и июне, по данным Дорожной инспекции, количество дорожно-транспортных происшествий на ж/д, наоборот,сократилось.

Увеличилось в этом году и число столкновений на ж/д переездах, которое достигло 92, что на 11% больше, чем в прошлом году. В результате столкновений погибли 13 человек.

Критический уровень ЧП был зарегистрирован в марте, когда инспекторам пришлось решать 117 инцидентов. Одна из крупнейших аварий произошла в Брно в конце марта, в ходе которой ранения получили двадцать три человека, а нанесенный ущерб исчислялся в более чем полмиллиона крон.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30