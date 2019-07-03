Уход на дому в восемь раз дешевле госпитализации

По данным патронажных организаций, стоимость ухода за пациентом на дому обходится в восемь раз дешевле его пребывания на больничной койке. Тем не менее, как сообщила на состоявшейся 3 июля пресс-конференции организация «Харита ЧР», страховые компании не покрывают даже текущие расходы при оказании подобных услуг.
Организация намерена направить в парламент страны соответствующую петицию с требованием изменить положение дел в патронажной помощи. В 2018 году на оплату ухода на дому было направлено два миллиарда крон (80 млн евро) из 300 миллиардов (12 млрд евро) общего бюджета общественного здравоохранения.
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