Уход на дому в восемь раз дешевле госпитализации

Катерина Айзпурвит
03-07-2019
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По данным патронажных организаций, стоимость ухода за пациентом на дому обходится в восемь раз дешевле его пребывания на больничной койке. Тем не менее, как сообщила на состоявшейся 3 июля пресс-конференции организация «Харита ЧР», страховые компании не покрывают даже текущие расходы при оказании подобных услуг.

Организация намерена направить в парламент страны соответствующую петицию с требованием изменить положение дел в патронажной помощи. В 2018 году на оплату ухода на дому было направлено два миллиарда крон (80 млн евро) из 300 миллиардов (12 млрд евро) общего бюджета общественного здравоохранения.

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