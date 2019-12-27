Архив передач

Уверенность в чешской экономике возросла

Ирина Ручкина
27-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Уверенность в чешской экономике после трехмесячного снижения в декабре повысилась на 0,5%, составив 93,8% по сравнению с 93,3% в третьем квартале 2019 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном 27 декабря Чешским статистическим управлением (ČSÚ). По мнению экспертов это обусловлено главным образом ростом доверия как потребителей, так и предпринимателей.

Однако по сравнению с декабрем 2018 года индекс доверия к экономике ниже. По сравнению с третьим кварталом доверие к чешской экономике выросло на 2,8% среди потребителей и на 0,1% среди предпринимателей.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 