Уверенность в чешской экономике возросла

Уверенность в чешской экономике после трехмесячного снижения в декабре повысилась на 0,5%, составив 93,8% по сравнению с 93,3% в третьем квартале 2019 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном 27 декабря Чешским статистическим управлением (ČSÚ). По мнению экспертов это обусловлено главным образом ростом доверия как потребителей, так и предпринимателей.

Однако по сравнению с декабрем 2018 года индекс доверия к экономике ниже. По сравнению с третьим кварталом доверие к чешской экономике выросло на 2,8% среди потребителей и на 0,1% среди предпринимателей.