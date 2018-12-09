Увеличилось число ж/д рейсов на трассах Прага – Опава и Острава – Берлин

Лорета Вашкова
09-12-2018
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С воскресенья, 9 декабря, в Чехии действует новое расписание движения пассажирских поездов. Увеличилось, помимо прочего, число рейсов на трассе Прага – Опава, а также из Южной Моравии и Остравы в Берлин. Вместо некоторых поездов EuroCity и InterCity вновь курсируют поезда Pendolino.

Возросла средняя скорость движения ж/д транспорта между Прагой и городами на западе Чехии благодаря открытию Эйповицкиого железнодорожного тоннеля, самого длинного в Чехии. Сократилось и время в пути поездов Leo Express, конкурирующей «Чешским железным дорогам» (ČD) компании, на трассе Прага – Кошице – на 17 минут. Oдновременно на 2,5% подорожали билеты из-за роста инфляции в 2018 г., сообщили в пресс-отделении ČD.

 
 
 
 
 
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