Увеличилась безработица среди свежих выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования

Впервые с 2010 года в Чехии зарегистрирован рост безработицы среди свежих выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования. К концу апреля текущего года их насчитывалось около 10 400 человек. В конце аналогичного периода 2019 года безработных выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования в Чехии было 8800 человек. Данные собраны Отделением Анализа и международного сотрудничества Национального педагогического института Чешской Республики.
К числу свежих выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования институт относит бывших студентов, успешно завершивших свое обучение в июне предыдущего года. По мнению специалистов, ситуацию ухудшила эпидемия коронавируса.
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