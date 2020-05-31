Увеличилась безработица среди свежих выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования

Впервые с 2010 года в Чехии зарегистрирован рост безработицы среди свежих выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования. К концу апреля текущего года их насчитывалось около 10 400 человек. В конце аналогичного периода 2019 года безработных выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования в Чехии было 8800 человек. Данные собраны Отделением Анализа и международного сотрудничества Национального педагогического института Чешской Республики.

К числу свежих выпускников профессиональных учебных заведений среднего уровня образования институт относит бывших студентов, успешно завершивших свое обучение в июне предыдущего года. По мнению специалистов, ситуацию ухудшила эпидемия коронавируса.