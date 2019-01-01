Увеличение МРОТ и снижение НДС на железнодорожные билеты

Новый 2019 год принес чешским гражданам увеличение на 1150 крон суммы минимального размера оплаты труда. С 1 января МРОТ в Чехии составляет 13350 крон (около 513,5 евро). Одновременно увеличивается и размер зарплат работников бюджетной сферы. В зависимости от сферы деятельности, оклады увеличатся на 2-7%, педагоги получат 10% прибавку.

С 1 января 2019 года снижается размер НДС на железнодорожные билеты – с 15 на 10%, что, как ожидают политики, может привести к удешевлению поезда. Увеличиваются и выплаты, полагающиеся за профессиональные болезни и за травмы, полученные на производстве.