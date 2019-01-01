Увеличение МРОТ и снижение НДС на железнодорожные билеты

Антон Каймаков
01-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Новый 2019 год принес чешским гражданам увеличение на 1150 крон суммы минимального размера оплаты труда. С 1 января МРОТ в Чехии составляет 13350 крон (около 513,5 евро). Одновременно увеличивается и размер зарплат работников бюджетной сферы. В зависимости от сферы деятельности, оклады увеличатся на 2-7%, педагоги получат 10% прибавку.

С 1 января 2019 года снижается размер НДС на железнодорожные билеты – с 15 на 10%, что, как ожидают политики, может привести к удешевлению поезда. Увеличиваются и выплаты, полагающиеся за профессиональные болезни и за травмы, полученные на производстве.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 