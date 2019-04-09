Условное наказание за вербальные проявления ненависти по отношению к евреям и цыганам

Бывшего секретаря депутатской фракции движения «Свобода и прямая демократия Томио Окамуры» Ярослава Статника суд района Прага 1 приговорил к условному наказанию сроком на 1 год за вербальные проявления ненависти по отношению к евреям, цыганам, геям и лесбиянкам.

В парламентском ресторане во время празднования успеха своего политического движения в выборах 2017 года Ярослав Статник, кроме всего прочего заявил, что «геи и лесбиянки – болезнь» и посоветовал «таких людей расстреливать сразу после рождения». По поводу цыган и евреев политик заявил, что «их нужно отправлять в газовые камеры».

Поведение, продемонстрированное Ярославом Статником, суд назвал «вредным для общества». Сказанное Я. Статником суд посчитал заявлением – «способным у большого количества людей создать впечатление, что такого мнения придерживаются все члены фракции движения «Свобода и прямая демократия Томио Окамуры», и что подобное допустимо в Палате депутатов». Подтвержден судом был также и наложенный на политика штраф в размере 70 тысяч крон (около 2700 евро).