Архив передач

USK Praha испытывает финансовые трудности из-за коронавируса

Тимур Кашапов
02-04-2020
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Баскетбольный клуб USK Praha столкнулся с финансовыми трудностями в результате того, что все турниры, в которых участвовала команда, были отменены. Доходы, которые были заложены в бюджет, при условии участия в заключительной стадии Евролиги и победы в чемпионате Чехии, оценивались в несколько десятков миллионов крон. Пражский клуб также рассчитывал побороться за право принять «Финал четырех» самого престижного клубного турнира Старого Света.

По словам генменеджера USK Praha Марека Кучеры, в клубе пока не рассматривают возможность одностороннего сокращения зарплат игроков. «С баскетболистками мы достигли предварительной договоренности о продолжении диалога, нам известно об их желании поддержать клуб в непростое время», - отметил Кучера.

 
 
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