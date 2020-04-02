USK Praha испытывает финансовые трудности из-за коронавируса

Баскетбольный клуб USK Praha столкнулся с финансовыми трудностями в результате того, что все турниры, в которых участвовала команда, были отменены. Доходы, которые были заложены в бюджет, при условии участия в заключительной стадии Евролиги и победы в чемпионате Чехии, оценивались в несколько десятков миллионов крон. Пражский клуб также рассчитывал побороться за право принять «Финал четырех» самого престижного клубного турнира Старого Света.

По словам генменеджера USK Praha Марека Кучеры, в клубе пока не рассматривают возможность одностороннего сокращения зарплат игроков. «С баскетболистками мы достигли предварительной договоренности о продолжении диалога, нам известно об их желании поддержать клуб в непростое время», - отметил Кучера.