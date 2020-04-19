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Усиление независимости ЕС в сфере обеспечения лекарствами – шанс для чешских фирм, считает глава МИД

Антон Каймаков
19-04-2020
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ЕС намерен укрепить свою независимость в сфере обеспечения лекарствами от Китая и Индии. Уязвимость Евросоюза в этой сфере, по словам чешского еврокомиссара Веры Йоуровой, вскрыла пандемия коронавируса. Тема обсуждалась в воскресном эфире во время дискуссионной программы «Чешского Телевидения». Евродепутат Александр Вондра обратил внимание на то, что налаживание производства части необходимых лекарств в Европу приведет к росту цен препаратов. С европейским депутатом не согласен глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Он считает, что реализация стратегического плана по укреплению самодостаточности ЕС в сфере обеспечения лекарствами, который должен быть составлен до конца апреля, представляет собой шанс для развития чешских компаний.

 
 
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