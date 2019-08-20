Ушел из жизни кардиолог, участвовавший в первой пересадке сердца в Чехословакии

На 90-м году жизни скончался Рудольф Крамарж, ставший одним из четырех врачей, которые в 1984 г. провели первую в Чехословакии операцию по пересадке сердца.

Помимо трансплантации, Крамарж занимался внедрением новых методик, например, защитой протезов артерий от инфекций, а также развитием методов лечения вазоренальной гипертензии путем хирургического вмешательства и стоял у истоков оперативных методов лечения ишемической болезни сердца. Рудольф Крамарж считается одним из основателей Института экспериментальной медицины IKEM.