Ушел из жизни кардиолог, участвовавший в первой пересадке сердца в Чехословакии

Катерина Айзпурвит
20-08-2019
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На 90-м году жизни скончался Рудольф Крамарж, ставший одним из четырех врачей, которые в 1984 г. провели первую в Чехословакии операцию по пересадке сердца.

Помимо трансплантации, Крамарж занимался внедрением новых методик, например, защитой протезов артерий от инфекций, а также развитием методов лечения вазоренальной гипертензии путем хирургического вмешательства и стоял у истоков оперативных методов лечения ишемической болезни сердца. Рудольф Крамарж считается одним из основателей Института экспериментальной медицины IKEM.

 
 
 
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