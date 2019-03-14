Ущерб, причиненный государственному лесному фонду Чехии ураганом Эберхард, оценили в 20 млн евро

Тимур Кашапов
14-03-2019
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Государственное предприятие «Леса Чешской Республики» (Lesy České republiky) оценило упущенную прибыль от продажи деревьев, поваленных и поврежденных ураганом Эберхард, примерно в полмиллиарда крон (свыше 20 млн евро). Ураган накануне уничтожил около миллиона кубометров древесины, находящейся в государственной собственности. Об этом заявила пресс-секретарь предприятия Эва Йоуклова.

«Лесам Чешской Республики» принадлежит почти половина лесных владений в стране. Объем уничтоженной древесины составляет примерно восемь процентов от ожидаемого объема лесозаготовки в 2019 году, которая запланирована на уровне 12,5 млн кубометров. Наибольший урон зафиксирован в Моравскосилезском и Оломоуцком краях.

 
 
 
 
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